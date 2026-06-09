Carla García sobre el ajustado conteo electoral: “No hay cómo cantar victoria”

La tensión política tras la segunda vuelta presidencial continúa creciendo mientras el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene en suspenso el resultado definitivo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En este contexto, Carla García se pronunció sobre la coyuntura electoral, cuestionó a integrantes de Juntos por el Perú y defendió la posición asumida por dirigentes apristas y otras figuras políticas durante la campaña.

García sostuvo que el respaldo de diversos militantes apristas a la candidatura de Keiko Fujimori no respondió a una decisión orgánica del partido, sino a una postura individual en defensa de la democracia. “El APRA no decidió apoyar a Keiko Fujimori. La comisión política nunca se pronunció y más bien individualidades del partido tomamos la libertad de conciencia de votar por lo que nosotros fuimos enseñados, que es hacerle un pare al comunismo y sobre todo defender la democracia de cualquier tipo de totalitarismo”, afirmó.

Durante la entrevista también se refirió al exfiscal José Domingo Pérez, a quien criticó duramente por su actuación en los procesos judiciales vinculados al expresidente Alan García. “Pienso lo que he pensado hace ocho años, que es un sicario político que ha hecho uso de nuestra justicia para sacar del camino rivales del comunismo”, declaró. Además, cuestionó su participación en actividades políticas posteriores a su salida del Ministerio Público y destacó la reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto a su situación.

PIDE ESPERAR RESULTADOS OFICIALES

Respecto al ajustado conteo electoral, García consideró que aún es prematuro hablar de un ganador definitivo y remarcó que únicamente la ONPE tiene la autoridad para proclamar resultados. “No hay cómo cantar victoria en un país donde la definición es por 20 mil o 40 mil votos. Lo único que determina la victoria electoral es la ONPE”, señaló. Asimismo, advirtió que la estrecha diferencia entre ambos candidatos refleja una profunda polarización política en el país.

La hija del exmandatario también cuestionó las declaraciones de dirigentes de Juntos por el Perú que anunciaron movilizaciones y protestas mientras aún continúa el procesamiento de votos. “Están haciendo exactamente lo mismo que criticaban. Antes decían que lo único que importaba era la ONPE y ahora ya no importa la ONPE. Sencillamente están picones”, manifestó al referirse a los cuestionamientos realizados

Finalmente, García sostuvo que el próximo presidente deberá gobernar un país profundamente fragmentado. “El Perú está partido milimétricamente por la mitad. Entonces, no es tan sencillo gobernar un país como este”, expresó. En esa línea, exhortó a los actores políticos a priorizar mensajes de unidad y respeto a los resultados oficiales antes que alimentar confrontaciones en medio de uno de los procesos electorales más ajustados de los últimos años.