Luis Galarreta reconoce errores políticos del fujimorismo y llama a reflexionar antes de votar

A pocos días de la segunda vuelta electoral, el candidato a la primera vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Luis Galarreta, se pronunció sobre el escenario político, los apoyos que viene recibiendo Keiko Fujimori y los desafíos que enfrentaría un eventual gobierno fujimorista. Durante una entrevista con Milagros Leiva, el excongresista llamó a los ciudadanos a reflexionar su voto y sostuvo que la elección definirá el rumbo del país para los próximos cinco años.

Galarreta saludó el respaldo expresado por diversas figuras políticas y públicas hacia la candidatura de Keiko Fujimori, aunque destacó que algunos aún mantienen reservas. En ese contexto, señaló que existe preocupación por la propuesta política de Roberto Sánchez y recordó experiencias recientes en el país. “La propuesta de gobierno del señor congresista y exministro de Castillo, Roberto Sánchez, es una propuesta que ya la hemos vivido, que la ha vivido Bolivia y que la ha vivido el Perú con Pedro Castillo”, afirmó.

El dirigente también reconoció errores cometidos por Fuerza Popular en el pasado y aseguró que estos han sido asumidos públicamente. “Nosotros hemos cometido errores políticos y creo que lo hemos conversado ya varias veces. Hemos hasta pedido disculpas de errores políticos”, sostuvo. Asimismo, remarcó que Keiko Fujimori “es una persona mucho más madura” y que el partido ha experimentado cambios respecto a años anteriores.

Sobre las críticas relacionadas con el papel que tuvo Fuerza Popular en el Congreso durante el periodo 2016-2021, Galarreta insistió en que el Parlamento no tiene la capacidad de resolver por sí solo los principales problemas del país. “Tú puedes tener 70 diputados y 40 senadores, que nadie lo tiene, y no tienes el Ejecutivo y no puedes resolver un solo problema”, manifestó. Según explicó, las principales decisiones vinculadas a obras, inversión pública, agua, desagüe y titulación de propiedades dependen del Gobierno central.

GALARRETA PROMETE UN GOBIERNO DE “ANCHA BASE”

Durante la entrevista, el dirigente de Fuerza Popular aseguró que un eventual gobierno de Keiko Fujimori no estaría conformado únicamente por integrantes de su partido. “Ese va a ser un gobierno de los mejores cuadros del Perú”, afirmó, al señalar que la intención es conformar un gabinete amplio que incorpore profesionales y técnicos de distintas corrientes democráticas.

Galarreta también destacó que la campaña electoral ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, atraer inversiones y ejecutar obras en las zonas más alejadas del país. “Aquí ya no se trata ni de Keiko ni de Fuerza Popular, se trata de qué queremos en los próximos cinco años y queremos poner orden”, expresó. Finalmente, indicó que la agrupación esperará los resultados electorales en su local de Guardia Civil, tal como ocurrió durante la primera vuelta.