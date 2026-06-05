Carlos Álvarez se pronuncia sobre elecciones de este domingo: "Estamos perdiendo el país”

A pocos días de la segunda vuelta electoral, el excandidato presidencial Carlos Álvarez reapareció públicamente para pronunciarse sobre la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Aunque evitó expresar un respaldo directo a alguno de los dos candidatos en carrera, insistió en la necesidad de construir una estrategia nacional para enfrentar al crimen organizado y cuestionó cualquier propuesta relacionada con la liberación de personas condenadas por terrorismo o delitos graves.

Durante su intervención, Álvarez recordó que días atrás convocó a ambos candidatos presidenciales para trabajar en una agenda común contra la delincuencia. Según explicó, la candidata Keiko Fujimori respondió a ese llamado, mientras espera una respuesta similar de Roberto Sánchez. “Yo apoyo mi país, apoyo el Perú, no a candidaturas ni ideologías. Eso tenemos que hacerlo a un lado”, afirmó.

El también actor y humorista expresó su preocupación por el avance de la criminalidad en distintas regiones del país y mencionó recientes hechos de violencia. “Anoche han masacrado una familia en Sullana, han matado hasta menores de edad. ¿Qué está pasando en el Perú? Estamos perdiendo el país”, señaló. Asimismo, sostuvo que la inseguridad ciudadana debe convertirse en la principal prioridad de cualquier futuro gobierno.

Consultado reiteradamente sobre su posición frente a la segunda vuelta, Álvarez evitó revelar por quién votará el próximo domingo. “No se trata de respaldar candidaturas, ni respaldar ideologías ni a personas. Yo respaldo al Perú, respaldo a mi país y respaldo la pacificación del Perú”, manifestó. También indicó que los más de 300 mil ciudadanos que apoyaron su candidatura son libres de decidir su voto y que no pretende influir en esa decisión.

CARLOS ÁLVAREZ MARCA DISTANCIA DE PROPUESTAS PARA LIBERAR A CONDENADOS

Uno de los momentos más contundentes de su pronunciamiento ocurrió cuando fue consultado sobre declaraciones relacionadas con la liberación de personas condenadas por terrorismo y otros delitos. “Liberar delincuentes terroristas, eso no se puede permitir. En eso sí, yo soy antiterrorista, ante los que liberan terroristas y ante los que defienden los derechos de los terroristas”, enfatizó.

Álvarez recordó además que fue víctima directa de la violencia terrorista en el pasado y aseguró que el país no puede repetir esos episodios. “Yo he sido víctima de un camión con una tonelada de anfo y dinamita. Murieron mis amigos. Todos hemos sido víctimas del terrorismo y no queremos que ese baño de sangre vuelva al Perú”, declaró. Finalmente, reiteró que, independientemente de quién gane las elecciones, pondrá a disposición su plan de gobierno y su equipo técnico para colaborar en la lucha contra la delincuencia y la pacificación del país.