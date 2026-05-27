¿Quién es Luis Basalar? La polémica historia del consejero espiritual de Roberto Sánchez

Luis Alejandro Bazalar García, señalado públicamente como asesor espiritual del excandidato presidencial Roberto Sánchez, reapareció frente a Milagros Leiva para responder sobre las graves acusaciones que marcaron su salida del estado clerical y aclarar si actualmente puede seguir ejerciendo funciones sacerdotales dentro de la Iglesia Católica. Durante una extensa en el programa “Esta Noche”, Bazalar negó ser un “exsacerdote” y defendió que su ordenación sigue vigente pese a las sanciones impuestas por el Vaticano.

El exintegrante del clero ayacuchano sostuvo que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe únicamente decretó su “dimisión del estado clerical”, lo que —según explicó— implica perder derechos y funciones dentro de la institución eclesiástica, pero no la ordenación sacerdotal. “El sacerdocio es para siempre. No hay poder en el mundo que lo pueda quitar”, afirmó durante la conversación televisiva, en medio de cuestionamientos sobre si puede o no celebrar misa públicamente.

La polémica se intensificó cuando se recordó el comunicado del Arzobispado de Ayacucho, el cual informó que existía “certeza moral suficiente” sobre hechos investigados en su contra. Entre las denuncias mencionadas durante la entrevista aparecieron presuntos casos de tocamientos indebidos, violación de domicilio y acusaciones vinculadas a jóvenes seminaristas. Bazalar respondió asegurando que fue absuelto por la Corte Suprema y que las acusaciones formaron parte de un proceso injusto impulsado por sectores internos de la Iglesia.

Además, recalcó y aseguró que la propia sentencia de la Corte Suprema establece que únicamente ejercía labores de guía espiritual con los jóvenes involucrados en el caso. Bazalar insistió en que varios sacerdotes y sectores de la Iglesia buscan desacreditarlo, mientras continúa apelando ante instancias del Vaticano para revertir la sanción canónica que pesa sobre él.

En otro momento, el exsecretario personal del arzobispo Salvador Piñeiro señaló que presentó una apelación ante la Signatura Apostólica del Vaticano y cuestionó el procedimiento eclesiástico seguido en su caso. Incluso afirmó que no tuvo abogado durante el proceso canónico y acusó directamente al arzobispo de Ayacucho de actuar en su contra. “Estamos esperando justicia”, sostuvo, mientras insistía en que aún puede celebrar misa de manera “válida, aunque ilícita”, diferenciando entre la validez sacramental y la autorización oficial de la Iglesia.

BASALAR RESPONDE POR SU VÍNCULO CON ROBERTO SÁNCHEZ

Durante la entrevista, Bazalar también fue consultado sobre su cercanía con el líder político Roberto Sánchez y las críticas por presuntos vínculos de integrantes de Juntos por el Perú con el Movadef. También rechazó cualquier relación con el terrorismo y aseguró provenir de una familia vinculada a las fuerzas del orden. “Estoy completamente en contra del terrorismo”, enfatizó, al tiempo que indicó que su apoyo a Sánchez se limita a temas espirituales y de coaching personal.