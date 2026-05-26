Walter Ayala habla sobre un eventual indulto a Pedro Castillo: "Eso está escrito en piedra"

Las recientes reuniones alrededor del expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, han despertado nuevas interrogantes en medio del escenario político y electoral. El foco de atención recayó sobre Celeste Rolando Quiroz, una abogada vinculada a sectores de izquierda que visitó al exmandatario y horas después sostuvo un encuentro con Ernesto Sunini, secretario general y virtual diputado de Juntos por el Perú.

La reunión llamó la atención luego de que cámaras lo captaran a Sunini acompañado por Rolando en una cafetería, encuentro que inicialmente evitó explicar. Posteriormente, el dirigente señaló que la conversación estuvo relacionada con temas de capacitación y propuestas políticas. Sin embargo, la situación tomó mayor relevancia tras conocerse que la misma visitante había acudido previamente al penal para reunirse con Pedro Castillo.

La presencia de Rolando también abrió nuevas interrogantes debido a sus antecedentes políticos y a su aparición dentro de sectores vinculados a movimientos de izquierda. Además, se reveló información sobre contratos realizados por entidades estatales relacionados con servicios legales, lo que incrementó la atención sobre su nombre y su presencia dentro de reuniones cercanas al entorno castillista.

En ese contexto, el exministro y abogado de Castillo, Walter Ayala, fue consultado directamente sobre quién era Celeste Rolando y sobre las especulaciones respecto a una posible estrategia política alrededor del exjefe de Estado. Sin embargo, el exfuncionario tomó distancia del tema y aseguró desconocerla. "No la conozco, la verdad", respondió durante una entrevista con Milagros Leiva.

POSIBLE INDULTO A CASTILLO

La entrevista también giró hacia otro tema que sigue generando debate: la situación judicial del expresidente Castillo. Ayala volvió a defender la posibilidad de un beneficio presidencial y explicó que su pedido no se basa en razones médicas. "Yo he pedido un indulto común, no he pedido un indulto humanitario", señaló el abogado.

Ayala sostuvo que existe un compromiso político alrededor del expresidente. "Eso está escrito en piedra", afirmó al señalar que la liberación de Pedro Castillo sería una promesa de campaña de Roberto Sánchez y una decisión que, según indicó, tendría que cumplirse.

Además, sostuvo que existen razones legales y constitucionales que respaldarían esta posibilidad. "Es una facultad del presidente de la República y el informe no es vinculante, solamente es ilustrativo", manifestó al explicar su postura sobre los alcances de un eventual indulto.

Otro punto que abordó fue el estado de salud de Pedro Castillo, tema que también ha generado especulaciones en los últimos meses. Ayala aseguró que el exjefe de Estado ha presentado problemas médicos en diferentes momentos y recordó algunos episodios ocurridos durante su reclusión. "Él está mal y prueba de eso es que ha sido llevado a varios hospitales (...) tuvo un preinfarto y problemas estomacales", indicó.