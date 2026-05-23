Pedro Yaranga lanza fuerte advertencia sobre César Tito Rojas de JP: “Él es un senderista”

La presencia de César Tito Rojas, fundador del Movadef y virtual diputado por Puno, ha generado una fuerte controversia política luego de que especialistas en seguridad y conflictos sociales analizaran su llegada al nuevo Congreso bicameral.

Durante una entrevista en el programa “Esta Noche” con Milagros Leiva, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y el analista Pedro Yaranga expusieron sus posiciones sobre el impacto que tendría su presencia en el Parlamento.

Durante la entrevista, el coronel en retiro Max Anhuamán señaló que el Movadef fue identificado judicialmente como un organismo político vinculado a Sendero Luminoso, y sostuvo que Tito Rojas habría formado parte de estructuras relacionadas a dicha organización.

“El señor Tito Rojas ha sido parte del comité electoral del Movadef”, sostuvo el exjefe de la DINI, quien además indicó que el virtual parlamentario obtuvo respaldo ciudadano sin que gran parte del electorado conociera detalles sobre su trayectoria política y antecedentes públicos.

ESPECIALISTAS LANZAN ADVERTENCIA

Por su parte, Pedro Yaranga explicó que, según la estructura ideológica atribuida históricamente a Sendero Luminoso, los llamados frentes sociales cumplen un rol clave dentro de la expansión política.

“Él es un senderista”, afirmó el especialista al referirse a Tito Rojas, además de señalar que el Movadef nació inicialmente como un frente social antes de convertirse en una organización con mayor alcance político.

La discusión también abordó el papel de diversas agrupaciones y movimientos en el actual escenario político peruano. Tanto Anhuamán como Yaranga coincidieron en señalar que el país debe mantener vigilancia sobre organizaciones y actores que puedan influir en futuras decisiones legislativas dentro del nuevo Congreso.