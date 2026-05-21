Fiscal de la Nación explota contra José Domingo Pérez: “Fue un desastre total”

En una extensa entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, respondió acerca de diversos temas relacionados con el Ministerio Público, entre ellos las recientes declaraciones del exfiscal José Domingo Pérez, quien aseguró haber sido apartado por investigar a Keiko Fujimori.

Gálvez, evitó pronunciarse sobre la actual posición política de Pérez, aunque sí lanzó duras críticas hacia su desempeño dentro de la Fiscalía. "Fue un desastre total. No sé si por ignorancia, incompetencia o politización", afirmó.

Gálvez sostuvo que sus cuestionamientos no son recientes y recordó que desde el año 2019 ya había advertido que el caso Cócteles no constituía delito de lavado de activos, motivo por el cual —según señaló— enfrentó consecuencias dentro del sistema judicial. Asimismo, aseguró que las investigaciones lideradas por José Domingo Pérez carecían de futuro jurídico y que el tiempo terminó dándole la razón. "Lo dije hace años y sigo pensando lo mismo", enfatizó.

Sobre la polémica apelación presentada para reabrir aspectos vinculados al caso de Keiko Fujimori, el fiscal explicó que el Ministerio Público posee autonomía y que el fiscal de la Nación no puede intervenir ni instruir a fiscales provinciales sobre decisiones específicas. Según sostuvo, los recursos presentados forman parte de las herramientas legales del proceso y no necesariamente responden a motivaciones políticas. "Los fiscales son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones", remarcó.

Durante la entrevista también fue consultado sobre el pedido de 30 años de prisión contra Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", y rechazó que exista una actuación sobredimensionada por parte de la Fiscalía. Explicó que la solicitud responde a la acumulación de penas por diversos delitos investigados y que la decisión final dependerá de las etapas judiciales posteriores. "Eso lo resolverá finalmente el juez en el juicio oral", indicó.

AMISTAD CON CASTILLO

Otro de los momentos que generó atención fue cuando surgió el nombre de Pedro Castillo, luego de que se mencionaran versiones sobre una supuesta cercanía política entre ambos. Gálvez reconoció que trabajó con el exmandatario en actividades relacionadas con rondas campesinas y asuntos sindicales, y admitió que mantenían una relación cercana. "Podría decirte que sí", respondió cuando fue consultado sobre una amistad con el exjefe de Estado.

Sin embargo, negó tajantemente versiones que señalaban que Pedro Castillo se hospedaba en su vivienda cuando viajaba a Lima y rechazó que una relación personal implique una afinidad política. Asimismo, descartó haber favorecido intereses electorales durante el proceso en marcha y afirmó que el Ministerio Público solo actúa cuando existen indicios claros de hechos delictivos. "No podemos descalificar un proceso electoral porque no es nuestra competencia", sostuvo.

LAS RESPUESTAS SOBRE ELECCIONES Y PRESUNTAS IRREGULARIDADES

La conversación también abordó las denuncias sobre presuntas irregularidades electorales y cuestionamientos relacionados con la actuación del Ministerio Público. Gálvez aseguró que la institución no participa directamente en el conteo de votos y precisó que cualquier intervención fiscal se realiza únicamente ante posibles delitos. Además, rechazó versiones que lo califican políticamente y afirmó que las competencias del Ministerio Público tienen límites claramente establecidos dentro del sistema electoral peruano.