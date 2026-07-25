Keiko Fujimori renueva su imagen con diseños peruanos hechos en Gamarra

La moda también comunica poder, cercanía e identidad. En medio de su nueva etapa política, Keiko Fujimori viene renovando su imagen con prendas de diseñadores peruanos, apostando por la confección nacional, los bordados y el talento surgido desde espacios como Gamarra.

Una de las diseñadoras detrás de esta nueva imagen es Sue Zacnich, joven emprendedora dedicada a la sastrería femenina, quien contó que vestir a la presidenta electa representa un honor en su carrera. “Para mí ahora es un honor vestirla”, expresó durante la entrevista con Milagros Leiva en “Esta Noche”.

Zacnich explicó que llegó a Keiko Fujimori luego de manifestar en redes sociales su deseo de vestirla. Según contó, un contacto le permitió acercarse al equipo de la presidenta electa y desde entonces empezó a trabajar en trajes a medida. La diseñadora adelantó que prepara un look especial para el 29 de julio, día del desfile militar.

La emprendedora destacó que su especialidad es la sastrería femenina con cortes impecables y que la presidenta electa se muestra abierta a escuchar recomendaciones. “Se deja llevar, escucha consejos también”, señaló. Además, precisó que el equipo que asesora a Fujimori también participa en la definición de estilos, cortes y prendas que se ajusten a su imagen.

Durante la entrevista, también se resaltó que Keiko Fujimori ha venido luciendo piezas de distintos diseñadores peruanos. Se mencionó el trabajo de Cleofé Mendoza en bordados y el de Yirko Civilich, además de las prendas de Zacnich. La apuesta busca mostrar una imagen renovada, con ropa nacional y detalles que rinden homenaje al talento de artesanos y diseñadores del país.

SUE SAGNI Y SU HISTORIA EN LA SASTRERÍA PERUANA

Zacnich contó que su vínculo con la moda nació desde niña, al ver trabajar a su madre, Carmela, quien confeccionaba uniformes para empresas. Esa experiencia familiar despertó su pasión por la sastrería y la llevó a estudiar diseño de modas para luego abrirse camino en un rubro tradicionalmente dominado por hombres.

Actualmente, la diseñadora trabaja con un equipo de más de diez personas y mantiene parte del grupo que formó su madre. Su taller está ubicado en Gamarra, mientras que su atelier se encuentra en San Isidro, donde atiende previa cita. A sus 35 años, Sue Zacnich celebra que su trabajo haya ganado visibilidad tras ser mencionada por Keiko Fujimori y reafirma su apuesta por la moda peruana hecha a medida.