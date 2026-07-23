¿Una tragedia que se pudo evitar? Estas son las víctimas del incendio en Manzanilla

Una tragedia enlutó el distrito de La Victoria luego de que diez integrantes de una familia, entre ellos cinco menores de edad, murieran durante un incendio registrado en una vivienda de madera ubicada en el jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla. Los deudos denunciaron que el siniestro fue provocado por desconocidos que incendiaron una moto eléctrica que estaba estacionada en el frontis del inmueble, por lo que calificaron a las víctimas como una muestra de la guerra urbana que golpea al país.

Según los familiares de los fallecidos, en el inmueble de aproximadamente 80 metros cuadrados vivían 17 personas. La vivienda estaba construida con material de madera y, además, la familia se dedicaba a la venta de colchones, los cuales eran almacenados en el ingreso del predio. Cuando el fuego alcanzó estos productos, las llamas se propagaron rápidamente, dejando sin posibilidad de escapar a varias de las personas que se encontraban en el interior.

Al día siguiente de la tragedia, familiares, amigos y vecinos realizaron una vigilia en memoria de las víctimas. En los exteriores del inmueble colocaron una gigantografía con las fotografías de los fallecidos, encendieron velas y elevaron oraciones en medio de un profundo dolor. Los restos de los diez integrantes de la familia son velados bajo un toldo instalado en la zona, donde continúan llegando arreglos florales y muestras de solidaridad.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con las investigaciones para determinar las causas que provocaron el incendio y establecer responsabilidades, los familiares de las víctimas exigieron justicia y pidieron a las autoridades que el caso no quede impune. Asimismo, reclamaron mayores acciones por parte del Ejecutivo y el Congreso frente a la creciente inseguridad y violencia que, aseguran, terminó cobrando la vida de toda una familia.