Jenny Vilcatoma y César Combina cuestionan fallo del TC a favor de Vladimir Cerrón

La violencia, la inseguridad y la tensión política volvieron a marcar la agenda del día. En medio de las críticas al Ejecutivo por el crimen; a través de un incendio presuntamente provocado en La Victoria, y que dejó varios fallecidos, Jenny Vilcatoma y César Combina se pronunciaron al respecto y también analizaron el fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón.

Vilcatoma expresó su solidaridad con la familia que perdió a diez integrantes en La Victoria, entre ellos cinco niños, y cuestionó duramente la falta de respuesta de las autoridades. La excongresista reclamó que, hasta ese momento, no se hubiera capturado a los responsables del ataque, pese a que la familia habría denunciado previamente amenazas de extorsión. “Somos un Ejecutivo totalmente incapaz”, afirmó.

La exprocuradora también criticó al presidente José María Balcázar, a quien acusó de estar más enfocado en una eventual salida para Pedro Castillo que en atender la crisis de inseguridad. Según sostuvo, la falta de acción del Gobierno refleja indiferencia frente al dolor de las víctimas y ausencia de gestos políticos en momentos de conmoción nacional.

FALLO A FAVOR DE CERRÓN

En otro momento, Cesar Combina se refirió a Vladimir Cerrón y aseguró que el líder de Perú Libre aún actúa desde lo que llamó una “euforia” de poder. El excongresista sostuvo que Cerrón tuvo influencia durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, y afirmó que el fallo del TC representa su última cuota de poder político. “Su última gota de poder político lo ha librado de una prisión preventiva”, señaló.

Vilcatoma, por su parte, sostuvo que Cerrón estaba obligado a cumplir las resoluciones judiciales vigentes y que no podía justificar su clandestinidad bajo el argumento de persecución política. La también exprocuradora explicó que, al sustraerse de la justicia, se habría configurado el peligro de fuga en el caso de lavado de activos.

CUESTIONAN PEDIDO DE CERRÓN A BALCÁZAR

Tanto Vilcatoma como Combina, también cuestionaron que Vladimir Cerrón pidiera al presidente Balcázar tramitar la libertad de Pedro Castillo y el salvoconducto para Betssy Chávez. Para Combina, Cerrón busca ocupar el espacio político dejado por Roberto Sánchez y reposicionarse como líder de la izquierda radical.

Finalmente, Combina sostuvo que Cerrón intenta rearmar su espacio político ante la falta de un liderazgo claro en la izquierda. Según indicó, el líder de Perú Libre busca aprovechar la debilidad de Roberto Sánchez, la tibieza de otros dirigentes y el vacío de representación en el sector de la izquierda. “Cuando se presente públicamente, Vladimir Cerrón es capaz de ponerse el sombrero”, remarcó.