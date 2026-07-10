¡Exclusivo! Habla esposa de Christian Enrique Tirado y exige justicia

A casi tres años de la muerte de Christian Enrique Tirado, ocurrida durante una reunión social en el distrito de Lince, su esposa, Angie Gómez Acosta, decidió romper su silencio. En declaraciones exclusivas al programa Esta Noche de Milagros Leiva, pidió que el caso avance hacia la etapa de juicio oral y se haga justicia por el asesinato de su esposo.

Gómez Acosta recordó los difíciles momentos que afrontó tras la tragedia y aseguró que, a pesar del profundo dolor, tuvo que salir adelante por su cuenta. “Lo principal era mi trabajo, yo me quedé sin Christian y necesitaba trabajar”, manifestó, al relatar cómo cambió drásticamente su vida luego del crimen ocurrido la madrugada del 1 de octubre.

Asimismo, la esposa de Christian Enrique Tirado hizo un llamado para que el proceso judicial no se vea influenciado por intereses ajenos al caso. “Pido que dejen de lado el aspecto político y se centren en encontrar justicia para mi esposo”, enfatizó, al reiterar que su principal objetivo es que los responsables sean llevados ante la justicia.

JUSTICIA PARA CHRISTIAN

Por su parte, el padre de Christian Enrique Tirado también se pronunció y solicitó a las autoridades judiciales y del Ministerio Público dar mayor celeridad a las investigaciones sobre este caso. La familia espera que el proceso judicial avance con rapidez y que los responsables del crimen reciban la sanción correspondiente conforme a ley.