Alejandro Toledo pide un indulto y Eliane Karp hace un llamado a Keiko Fujimori: "Misericordia para mi esposo"

El expresidente Alejandro Toledo volvió al centro del debate público luego de autorizar a su abogado, Carlos Torres Caro, a preparar una solicitud de indulto presidencial por razones de salud, en medio de la preocupación expresada por su esposa, Eliane Karp.

La carta firmada por Alejandro Toledo plantea formalmente la posibilidad de iniciar un pedido de indulto debido a su estado de salud. En el documento presentado durante el programa, el exmandatario autoriza a su defensa a avanzar con el trámite y señala: “A preparar un texto de solicitud indulto, pues mi situación de salud es grave y lo amerita”.

El pedido se produce mientras la defensa de Toledo insiste en que su situación médica requiere una respuesta urgente. El caso abre una nueva discusión sobre si corresponde aplicar una salida humanitaria para un expresidente condenado y de avanzada edad, así como sobre el rol que deberán tener el Poder Judicial y el próximo gobierno ante una eventual solicitud presidencial.

En ese contexto, Eliane Karp expresó su preocupación por la salud de Toledo y cuestionó duramente la atención que, según dijo, recibe su esposo dentro del sistema judicial. “Si a mi esposo por el mal cuidado del sistema judicial le pasa algo, ya me van a escuchar por el mundo entero. No me voy a quedar callada que el Poder Judicial ha contribuido a la muerte de mi esposo”, advirtió.

Karp también dirigió un mensaje a Keiko Fujimori, a quien pidió gestos de reconciliación y humanidad frente al caso de su esposo. “Le diría que nos demuestre que ella es capaz de ser presidenta del Perú”, expresó. Además, añadió: “Yo le pido que haga gestos de misericordia para mi esposo y para mí también”, al recordar que Toledo envió sus condolencias a la familia Fujimori tras el fallecimiento de Alberto Fujimori.

TORRES CARO EXPLICA LA VÍA LEGAL

El abogado Carlos Torres Caro explicó "En esta Noche" que, existen distintas figuras dentro del derecho de gracia presidencial y precisó que el indulto corresponde cuando ya hay sentencia. “El indulto, que es el perdón de la pena; la segunda es la gracia presidencial, que es cuando todavía no hay sentencia, en este caso ya hay sentencia; y el tercero es la conmutación de la pena”, señaló. También indicó que evaluará con Toledo si el pedido será presentado ante el actual gobierno o ante la futura administración de Keiko Fujimori.

Torres Caro sostuvo que, antes de avanzar con el indulto, también buscarán que se aplique la norma que permite a personas mayores de 80 años cumplir su condena en domicilio por razones humanitarias. Asimismo, pidió a la Corte Suprema fijar fecha para revisar el caso. “Vamos a presentar una medida cautelar porque no puede ser posible que con todos los petitorios aún no haya fecha para la calificación y la vista de la causa”, manifestó, al dirigir su pedido al magistrado Víctor Prado Saldarriaga.