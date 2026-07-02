Fiscal de la Nación acusa a Rafael Vela y José Domingo Pérez de favorecer a Odebrecht

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, se pronunció sobre el informe del Congreso que cuestiona el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y volvió a poner bajo la lupa el rol que cumplieron los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en uno de los casos anticorrupción más importantes del país.

Durante una entrevista en el programa “Esta Noche”, Gálvez sostuvo que el Ministerio Público se politizó desde los años 2015 y 2016, y afirmó que se realizaron investigaciones ideologizadas contra autoridades, políticos y fiscales. “Todo el mundo sabe que en realidad a partir del año 15, 16 más o menos, el Ministerio Público se politizó bastante, realizó investigaciones ideologizadas y ciertamente hubo persecución de diversas autoridades, de diversas personas y de diversos políticos”, declaró.

El titular del Ministerio Público fue consultado por el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso sobre el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y Odebrecht. El documento aprobado por el Parlamento revisó la negociación, homologación y ejecución del convenio, así como sus posibles efectos económicos y legales en perjuicio del Estado peruano.

Gálvez fue directo al referirse a Rafael Vela y José Domingo Pérez, exintegrantes del Equipo Especial Lava Jato. “Cuando me refiero a Vela y a Pérez, he dicho siempre han trabajado para Odebrecht, ese acuerdo de colaboración eficaz fue un baldón para el Ministerio Público, para el país, porque ellos trabajaron para encubrirlo”, señaló. El fiscal de la Nación aseguró que ambos serán investigados y afirmó que ya antes los denunció por su actuación en el caso.

El informe congresal advierte presuntos vicios en el acuerdo con Odebrecht. Según la sustentación del grupo investigador, el convenio solo incorporó cuatro proyectos, pese a que se habían identificado más obras vinculadas a la empresa brasileña. También se cuestiona que el acuerdo habría otorgado beneficios a la constructora antes de verificar plenamente la información entregada por sus exdirectivos.

El documento también apunta a presuntos indicios de delitos contra fiscales, exautoridades y otros involucrados en el caso. Entre los señalados figuran José Domingo Pérez, Rafael Vela, Zoraida Ávalos, Gustavo Gorriti, Jorge Ramírez, Silvana Carrión y Pablo Sánchez. Para el Congreso, el acuerdo de colaboración eficaz habría terminado favoreciendo a Odebrecht y no necesariamente a los intereses del Estado peruano.

JUÁREZ ATOCHE, COLABORACIÓN EFICAZ Y “LEYES PROCRIMEN”

El fiscal de la Nación también se pronunció sobre el caso del fiscal Germán Juárez Atoche, suspendido preventivamente por seis meses en el marco de una investigación disciplinaria por la presunta manipulación de un expediente de colaboración eficaz. Gálvez reconoció que antes tuvo confianza en Juárez Atoche por su trabajo en investigaciones relevantes, pero indicó que ahora existen hechos graves que deben ser investigados.

Finalmente, Gálvez rechazó que la ley que limita la colaboración eficaz sea una norma “procrimen” y sostuvo que esa etiqueta responde a una narrativa política. “Esa ley, específicamente, es una ley conforme a derecho y la Constitución, que busca proteger los derechos fundamentales, la presunción de inocencia, el debido proceso”, afirmó. También advirtió que figuras como el lavado de activos y la extinción de dominio se estarían interpretando de manera arbitraria en algunos casos, afectando a ciudadanos que terminan vinculados a investigaciones sin conocer a los verdaderos responsables.