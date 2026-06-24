Venezolanos en Perú viven horas de angustia tras devastador terremoto en Caracas

La tragedia que golpea a Venezuela tras los terremotos registrados este miércoles ha generado preocupación no solo dentro del país, sino también entre los millones de venezolanos que residen en el extranjero. Mientras continúan las labores de rescate entre edificios colapsados y estructuras dañadas, cientos de familias intentan desesperadamente conocer la situación de sus seres queridos en medio de una severa interrupción de las comunicaciones.

Las imágenes difundidas en tiempo real muestran escenas dramáticas en distintas zonas de Caracas y otras ciudades afectadas por los movimientos sísmicos. Fueron dos terremotos que sacudieron el territorio venezolano en cuestión de minutos, provocando el colapso de edificios, daños en infraestructura pública y afectaciones en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

Durante una entrevista en 24 Horas Central en Panamericana Televisión, Óscar Pérez, representante de la comunidad venezolana en el Perú, describió la incertidumbre que viven miles de compatriotas fuera de su país. “Hoy uno de los grandes dramas que estamos atravesando los venezolanos que estamos fuera es que no hay posibilidad de comunicarse con las personas, con los familiares, con los seres queridos, con los amigos”, manifestó.

Pérez explicó que las telecomunicaciones, que ya enfrentaban serias limitaciones en Venezuela antes de la emergencia, colapsaron tras los terremotos. “Lo que estamos teniendo conocimiento son de estas imágenes que nos hacen llegar a través de los medios de comunicación por diferentes vías, en donde vemos cómo edificios enteros se han venido abajo”, señaló al referirse a los reportes que reciben desde el país sudamericano.

PIDEN AYUDA INTERNACIONAL ANTE LA EMERGENCIA EN VENEZUELA

El representante de la comunidad venezolana advirtió que la falta de experiencia frente a este tipo de desastres naturales complica la respuesta de las autoridades. “Venezuela no tiene la capacidad, no tenemos experiencia sísmica y no tenemos ni el equipo humano suficiente ni los equipos en cuanto a infraestructura suficiente para poder abordar una situación como esta”, afirmó.

Ante este escenario, Pérez anunció que la comunidad venezolana en Perú evalúa la creación de centros de acopio para recolectar alimentos no perecibles e insumos de primera necesidad. Asimismo, solicitó al gobierno peruano que se evalúe el envío de personal y equipos especializados para apoyar las labores de rescate y atención de los afectados, mientras continúan las operaciones de emergencia en las zonas más golpeadas por los terremotos.