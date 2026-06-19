Juan Sheput plantea prisión domiciliaria para Alejandro Toledo por su estado de salud

El estado de salud del expresidente Alejandro Toledo volvió a ocupar la atención pública luego de que el excongresista Juan Sheput revelara detalles sobre las complicaciones médicas que enfrenta el exmandatario en prisión.

El exparlamentario sostuvo que, debido a su estado de salud, existen mecanismos contemplados en la ley, como la prisión domiciliaria, que podrían evaluarse antes de discutir otras alternativas como el indulto. “Que el señor pase a prisión domiciliaria”, señaló.

“Definitivamente está mal de salud. Es un hombre que ya tiene más de 80 años”, afirmó Sheput al ser consultado sobre las condiciones físicas del expresidente. Según explicó, Toledo enfrenta cuadros de depresión, problemas urológicos vinculados a la próstata y complicaciones cardiovasculares que mantienen preocupación entre quienes lo visitan regularmente.

El excongresista también advirtió sobre el riesgo que representan estas afecciones para la vida del exmandatario. “Tiene una presión incontrolada que podría terminar en un cuadro cardíaco, un episodio cardíaco que le puede quitar la vida”, declaró. Además, indicó que ha observado dificultades relacionadas con la micción y recordó que los traslados desde el penal hacia centros de salud podrían agravar algunos de los problemas médicos que enfrenta el expresidente.

Durante la entrevista con Milagros Leiva, Sheput también sorprendió al contar que fue Keiko Fujimori quien le pidió que visitara a Toledo cuando, según afirmó, casi nadie acudía a verlo. Según relató, cuando Toledo fue recluido en el año 2023, la lideresa de Fuerza Popular le comentó que el exmandatario se encontraba solo y sin visitas frecuentes.

“Keiko Fujimori me lo dice en una reunión amical y yo creo que ese es un gesto de grandeza de una persona que ha estado presa en tres oportunidades por más de 500 días”, manifestó. Asimismo, contó que ella le dijo: “Juan, sería bueno que lo visitaras”, debido a la situación que atravesaba Toledo en ese momento.

EL PERDÓN DE LAURA BOZZO

Por otro lado, Laura Bozzo se dirigido al expresidente y aseguró que dejó atrás cualquier diferencia del pasado y pidió a Sheput que se le transmitiera sus palabras. “Que borrón y cuenta nueva, que le deseo que Dios lo bendiga y que no tengo ningún rencor”, expresó. Luego añadió: “Yo le mando decir al señor Alejandro Toledo que ojalá pueda ir a su casa, que Dios lo bendiga y que no le guardo ningún tipo de rencor ni a él ni a nadie”.