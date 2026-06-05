Escándalo en la SBS: superintendente aparece en investigación por presunto lavado de activos

El superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, aparece mencionado en una investigación fiscal por presunto lavado de activos, según documentos fiscales revelados por la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión. El caso ha generado cuestionamientos debido a que se trata del principal funcionario encargado de supervisar el sistema de prevención contra este delito en el país.

De acuerdo con la denuncia fiscal, la investigación se originó tras una operación internacional relacionada con un contrato privado internacional suscrito el 1 de julio de 2020 entre la empresa peruana Topsale SAC y la compañía china Citisino Holdings Limited. El acuerdo contemplaba una transferencia de 200 millones de euros, dinero que, según la denuncia, nunca habría llegado a la cuenta de destino de la empresa peruana.

La investigación está a cargo del fiscal provincial Eduardo Cuevapoma, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Según el documento fiscal citado en el reportaje, “no se descarta la participación de la propia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, quienes habrían realizado una serie de operaciones fraudulentas para darle legalidad al ingreso, retención del dinero y/o traspaso del dinero a terceros”. La hipótesis fiscal apunta al presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.

Al ser consultado sobre el caso, Sergio Espinoza no brindó declaraciones directas y respondió a través del área de comunicaciones de la SBS. Inicialmente, la institución indicó no tener conocimiento de la denuncia y posteriormente negó las acusaciones. Sin embargo, el reportaje sostiene que la investigación por lavado de activos continúa en etapa preliminar y que no sería el único proceso fiscal relacionado con altos funcionarios de la entidad.

ALTOS FUNCIONARIOS DE LA SBS TAMBIÉN REGISTRAN DENUNCIAS E INVESTIGACIONES FISCALES

La investigación periodística también señala que otros integrantes de la alta dirección de la SBS registran denuncias o investigaciones fiscales. Entre ellos figuran Mario Zambrano Berendsohn, superintendente adjunto de cooperativas; Carlos Cueva Morales, superintendente adjunto de regulación jurídica; y Jorge Mogrovejo González, superintendente adjunto de banca y microfinanzas. Estos funcionarios afrontan investigaciones por presuntos delitos como estafa agravada, colusión, abuso de autoridad, falsedad ideológica y delitos informáticos.

Otro de los aspectos abordados es el esquema de remuneraciones dentro de la institución. Según el informe, la SBS destina más de 20 millones de soles anuales al pago de bonos de productividad, mientras que Sergio Espinoza percibiría una remuneración mensual cercana a los 41,600 soles. Sumando bonos y gratificaciones, sus ingresos brutos durante el 2025 habrían alcanzado aproximadamente los 582,400 soles. Asimismo, el reportaje menciona una investigación preliminar contra María Fernanda García Yrigoyen, jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera, por presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica vinculados a una denuncia presentada contra una empresa privada.