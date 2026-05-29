Carlos Álvarez responde a amenaza de denuncia de Antauro Humala: “Yo no le tengo miedo”

El comediante y excandidato presidencial Carlos Álvarez se pronunció sobre el anuncio de una posible denuncia en su contra por parte de Antauro Humala, luego de que su personaje satírico “Antauro Fumala” volviera a generar controversia en medio de la campaña de segunda vuelta. Durante una entrevista con Milagros Leiva, el humorista expresó su sorpresa por la reacción del líder etnocacerista y sostuvo que el personaje existe desde hace más de una década sin haber recibido cuestionamientos legales.

“Tiene más de 15 años este personaje de Antauro Fumala y bueno, ahora nunca protestó, nunca una carta notarial, nunca con una querella. Entonces, ¿a qué viene esto?”, declaró Álvarez. El también exaspirante a la Presidencia afirmó que la situación resulta llamativa debido al contexto político actual y señaló que no comprende si los cuestionamientos están dirigidos al comediante, al imitador o al excandidato presidencial.

Respecto a las razones detrás de la posible acción legal, Álvarez aseguró que siempre ha mantenido una postura crítica frente a quienes, según considera, buscan afectar la democracia peruana. “Yo respeto la pacificación de mi país y todo aquello que quiera buscar destruir el sistema democrático, nuestros derechos, van a tener a Carlos Álvarez siempre en primera fila como un soldado más”, manifestó. Además, rechazó cualquier intento de intimidación y reiteró que continuará ejerciendo su trabajo como humorista político.

DEFIENDE EL HUMOR POLÍTICO Y REVIVE A “ANTAURO FUMALA”

Durante la entrevista, Álvarez también respondió a quienes lo acusan de actuar por intereses políticos. “Mi trabajo es transparente, diáfano y le cae a todos por igual. Yo soy muy claro en mis personajes, sea quien sea”, afirmó. Asimismo, remarcó que el humor político es parte de la libertad de expresión y advirtió que no permitirá que ninguna figura pública condicione su labor artística. “Yo no le tengo miedo al señor Humala. Usted haga lo que quiera. A mí me importa un pepino su carta notarial. Yo voy a seguir mi trabajo”, sostuvo.

Durante la entrevista, el comediante volvió a interpretar a su personaje “Antauro Fumala”, una parodia que mantiene desde hace años y que caricaturiza al líder etnocacerista mediante situaciones absurdas y comentarios satíricos. Durante el sketch, el personaje lanzó polémicas ocurrencias relacionadas con la legalización de la marihuana, cambios radicales en el país y supuestas medidas de gobierno, en una presentación cargada de humor político que volvió a colocar al personaje en el centro del debate público.