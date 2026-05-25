Carlos Bruce responde tras polémico video con pistola eléctrica: “Él lo pidió”

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, rompió su silencio luego de la difusión de un video donde aparece utilizando una pistola de descarga eléctrica sobre contra su asesor y gerente municipal, Arturo Bobbio. La escena generó una ola de críticas y reacciones en medio del inicio de la campaña electoral municipal.

La polémica estalló tras la difusión de imágenes en las que Bruce aplica una descarga eléctrica a Bobbio, también candidato a la alcaldía de Surco. El video, que según explicó el alcalde habría sido grabado hace varios meses y difundido recientemente, presuntamente, con el afán de mellar su reputación e imagen.

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Bruce sostuvo que el episodio se produjo en una reunión técnica relacionada con la implementación de pistolas de electroshock para Serenazgo, medida adoptada luego del asesinato de un sereno a manos del delincuente conocido como "Maldito Cris". El burgomaestre aseguró que la municipalidad decidió reforzar las herramientas de seguridad para proteger a vecinos y agentes municipales.

Además, rechazó las versiones que calificaron el hecho como un abuso y afirmó que Arturo Bobbio participó voluntariamente en la prueba. “No lo aceptó, él lo pidió (que lo electrocutemos)”, declaró Bruce al explicar que el propio funcionario se ofreció a experimentar el impacto del dispositivo en medio de una discusión sobre la seguridad y efectos del arma.

El alcalde también cuestionó la difusión del video y dejó entrever que existiría una intencionalidad política detrás de su aparición pública. Según indicó, las imágenes fueron registradas meses atrás y habrían sido divulgadas ahora, coincidiendo con el inicio de la carrera electoral municipal.

BRUCE DEFIENDE USO DE PISTOLAS ELÉCTRICAS EN SERENAZGO

Carlos Bruce aprovechó la entrevista para reafirmar su postura sobre el uso de estas herramientas de seguridad y lanzó una de las declaraciones más contundentes de la noche: “No nos va a temblar la mano y lo vamos a seguir haciendo”, dijo al referirse al empleo de pistolas eléctricas contra personas que atenten contra la seguridad ciudadana.

El alcalde también confirmó que el distrito cuenta actualmente con 150 pistolas de electroshock equipadas con cámaras corporales, y aseguró que los serenos han sido capacitados para utilizarlas como parte de la estrategia contra la delincuencia en Surco.