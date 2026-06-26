Emergencia en Venezuela: edificios colapsados y cientos de desaparecidos tras el terremoto

La crisis humanitaria en Venezuela continúa agravándose más de 48 horas después de los terremotos que devastaron varias ciudades del país. Mientras las autoridades mantienen un balance oficial de 920 fallecidos, organizaciones internacionales advierten que la cifra de víctimas podría ser mucho mayor debido a la gran cantidad de personas desaparecidas que permanecen atrapadas bajo los escombros de edificios colapsados.

Las labores de rescate avanzan lentamente por la falta de equipos, personal especializado y logística, mientras decenas de familias permanecen junto a los edificios destruidos esperando noticias de sus seres queridos. Testigos relatan que aún existen personas con vida bajo las estructuras, pero que el tiempo juega en su contra ante la limitada capacidad para remover toneladas de concreto.

En entrevista con “Esta Noche” en Panamericana Televisión; desde la zona cero, la periodista Carolina Bigott, describió la gravedad de la situación. "Pasan ya más de 48 horas de los dos terremotos que impactaron Venezuela y se hace más crítica la situación, porque primero los desaparecidos ha sido un verdadero drama. No tenemos ni idea de cuántos son", afirmó. Asimismo, precisó que 346 edificios colapsaron, muchos de ellos de entre 10 y 20 pisos, donde aún podrían permanecer cientos de personas atrapadas.

La comunicadora también advirtió sobre la emergencia sanitaria que empieza a extenderse en las zonas afectadas. "No hay energía eléctrica, no hay capacidad para trasladar los cuerpos y ya es un problema de salubridad", explicó. A ello se suma la decisión anunciada por las autoridades venezolanas de restringir el ingreso de voluntarios a las áreas de desastre, medida que ha generado rechazo entre quienes buscaban colaborar en las tareas de rescate.

EDIFICIOS DE LA MISIÓN VIVIENDA ENTRE LOS MÁS AFECTADOS

Bigott sostuvo que gran parte de las edificaciones que colapsaron pertenecían al programa habitacional Misión Vivienda. "Todos los que colapsaron y la mayor cantidad de muertos pertenecen a la Misión Vivienda. Absolutamente todos se desplomaron", declaró. Según explicó, vecinos de las zonas afectadas describieron que los bloques habitacionales cayeron "como un efecto dominó", dejando barrios enteros reducidos a escombros.

Mientras continúan registrándose réplicas y miles de personas permanecen durmiendo en campamentos improvisados por temor a nuevos derrumbes, la desesperación aumenta entre los familiares que siguen esperando el rescate de sobrevivientes y la recuperación de quienes permanecen desaparecidos, en medio de una emergencia que mantiene en vilo a toda Venezuela.