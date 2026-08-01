Adal Ramones se emociona al hablar de su familia: Las confesiones del comediante mexicano con Milagros Liva

El reconocido conductor y comediante mexicano Adal Ramones llegó a Lima para presentar su monólogo “Viajando sin maleta”, un espectáculo con el que invita al público a mirar la vida con menos peso emocional y más humor.

Durante una divertida y emotiva entrevista con Milagros Leiva, Ramones habló de los momentos en los que sintió haber “tocado el cielo”. Sin dudarlo, aseguró que el nacimiento de sus cuatro hijos fue una de las experiencias más intensas y felices de su vida. “Una de las emociones más grandes donde creo que he rozado el cielo es cuando ha nacido cada uno de mis cuatro hijos”, contó.

El artista también compartió detalles de su vida familiar y resaltó la importancia del rol de la mujer en el hogar. A partir del recuerdo de su madre, afirmó que aprendió a valorar la capacidad de las mujeres para sostener, administrar y multiplicar los recursos de una familia. Ramones destacó que muchas veces no se reconoce lo suficiente el trabajo de quienes se dedican al hogar.

La conversación también tocó momentos difíciles de su vida, como la muerte de sus padres y el secuestro que sufrió años atrás. Al recordar a su padre, Ramones se mostró conmovido y reveló que fue una figura clave en su vocación artística, pues siempre lo apoyó desde niño en sus presentaciones escolares y proyectos relacionados con la actuación.

Entre bromas, anécdotas y recuerdos personales, el comediante explicó el sentido de “Viajando sin maleta”. Para él, el título representa una forma de recorrer la vida sin cargar demasiados dolores, rencores o experiencias pesadas. “La vida hay que viajar ligero”, expresó.

HUMOR, FAMILIA Y UNA VIDA MÁS LIGERA

Adal Ramones sostuvo que el humor puede convertirse en una herramienta para sanar incluso las experiencias más duras. Según explicó, con el paso del tiempo, muchas tragedias pueden transformarse en historias que ayudan a sobrellevar el dolor. “Tragedia más tiempo igual a comedia”, señaló al resumir una de las ideas centrales de su espectáculo.

El conductor también contó que aprendió a decir “no” y a priorizar a su familia por encima de compromisos laborales o sociales. Recordó una ocasión en Costa Rica en la que rechazó una cena sorpresa por su cumpleaños para quedarse con su hijo, quien lo esperaba para ver una película.

Finalmente, Ramones remarcó que su esposa y sus hijos ocupan un lugar fundamental en su vida. Con su característico sentido del humor, dejó claro que detrás del personaje divertido también hay un padre sentimental, agradecido y convencido de que la familia es el verdadero centro de su historia.