Carlos Álvarez se disfrazó de Milei y festejó triunfo de Argentina ante Egipto

Carlos Álvarez volvió a recurrir al humor para comentar la actualidad deportiva. Esta vez, el cómico apareció caracterizado como el presidente argentino Javier Milei para celebrar, en una escena cargada de risas, batucada y futbol, la victoria de Argentina ante Egipto por 3-2, por los octavos de final del Mundial de Futbol.

Caracterizado como el presidente argentino, Álvarez celebró el triunfo albiceleste con gritos, saltos y arengas al estilo Milei, convirtiendo la alegría deportiva en un momento de humor televisivo. Entre aplausos, música y bromas, el cómico festejó la remontada de Argentina en medio de una puesta en escena marcada por la euforia futbolera.

El periodista deportico Franco Lostanau también participó del momento y compartió sus apreciaciones sobre el partido. El conductor de ‘Teledeportes’ reconoció que Argentina no tuvo su mejor presentación, pero destacó la aparición de Messi en los momentos decisivos. “Hoy Argentina no jugó bien, pero Messi se molestó un poquito y solucionó el problema”, comentó.

Uno de los momentos más comentados fue el penal fallado por Messi, situación que generó bromas dentro del set. Lostanau recordó que el astro argentino ha fallado varios penales en mundiales, pese a ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, también remarcó que la reacción del capitán fue clave para la remontada argentina en apenas unos minutos.

¿ARGENTINA ES FAVORITA?

Finalmente, Lostanau fue consultado sobre si Argentina podía volver a ser campeona del mundo. Entre bromas, presión de la batucada y la intervención del personaje de Milei, el periodista sostuvo que quiere que Argentina gane el Mundial. La secuencia cerró como una celebración futbolera con sello humorístico, donde Carlos Álvarez convirtió la victoria argentina en un sketch cargado de energía, improvisación y picardía.