Francia es la gran favorita del Mundial para Mr. Peet: ¿Qué pasó con Argentina y Lionel Messi?

A raíz de la clasificación de la selección Argentina a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde Lionel Messi rompió otro récord al superar a Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

El comentarista deportivo Peter Arévalo, más conocido como “Mr. Peet”, resaltó el buen juego del capitán argentino junto con su selección, aunque no los consideró favoritos para repetir el título conseguido en 2022.

Asimismo, indicó que existen selecciones por encima del nivel de Argentina y que el título estaría en manos de una selección europea, como Francia.

SE RINDIÓ ANTE MESSI

El comentarista destacó el talento de Lionel Messi, resaltando la serenidad y el buen nivel que viene mostrando a lo largo de lo que va del Mundial. “Porque nadie en este mundo puede tener las palabras exactas para definirlo, es un jugador irrepetible, para mi es el jugador de la historia”, indicó.

Además resaltó la continuidad del astro argentino para mantenerse en el nivel más alto. “Lo de Messi no es picos, es continuidad en el trono, no es que alguien lo bajó del trono en algún momento”, agregó.

SU FAVORITA PARA GANAR EL MUNDIAL

Por otro lado, a pesar de rendirse ante Messi, para Peter Arevalo su favorito para ganar el mundial es otra selección que tiene mejores jugadores y mejor juego colectivo. “Hoy por hoy es la mejor selección del mundo pero creo que no gana el Mundial, para mi Francia (gana el mundial)”, concluyó.