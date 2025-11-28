"Shopping Research": La nueva función de ChatGPT que ayuda a buscar las mejores ofertas por "Black Friday"

Encontrar un producto en concreto entre las múltiples opciones que hay en el mercado, más aún por el Black Friday, que se celebra este 28 de noviembre, puede ser sumamente complicado, sin embargo, la Inteligencia Artificial (IA) ha presentado una novedad que promete ayudar a los usuarios a hacer la mejor compra.

Tal es el caso de "Shopping Research", la nueva herramienta de ChatGPT que ofrece una guía de compra personalizada en base a las descripciones que damos sobre el producto que se pretende comprar.

Con tan solo decir la talla de la prenda que se busca, o el presupuesto con el que se cuenta, "Shopping Research" alerta de descuentos en tiempo real y hasta permite realizar compras desde la el mismo ChatGPT.

ERRORES

Cabe precisar que la propia Open AI, la empresa que creó ChatGPT, advirtió que "Shopping Research puede cometer errores en detalles del producto, como el precio y la disponibilidad".