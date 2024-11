Reniec desmiente que hacker filtró su base de datos: “la información es falsa”

Se ha estado difundiendo en redes sociales, principalmente en X, que un hacker filtró la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); no obstante, la entidad emitió un comunicado en el que desmiente esta situación.

“Con relación a la información que circula en redes sociales sobre una supuesta filtración de la base de datos del Reniec, el ente registral informa lo siguiente: La información es falsa, la base de datos no ha sido vulnerada, la imagen que circula en redes sociales tiene rubros que no se contemplan en el registro de nuestra entidad. Invocamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no dejarse sorprender por información falsa”, se lee en su comunicado.

¿QUÉ SE DIJO EN REDES SOCIALES?

Rápidamente el nombre “RENIEC” se volvió tendencia en X (antes Twitter) tras divulgarse que la base de datos de dicha entidad habría sido hackeada.

En redes afirmaban que la información filtrada contenía 32 millones de datos de ciudadanos, que incluían: nombre, fecha de nacimiento, dirección, detalles de los padres, detalles del trabajo, etc.

Por otro lado, se ha difundido información en redes sociales sobre una presunta filtración de datos de Topitop y Claro. La primera empresa aún no han desmentido o confirmado esta situación, mientras que Claro se pronunció al respecto a través de un comunicado.