Revolución tecnológica: la Inteligencia Artificial de Meta genera gran impacto entre los usuarios

La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) a las plataformas de Meta, la compañía que administra aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger, ha sido objeto de gran atención entre los internautas.

"Aún no lo he usado pero veo que es como un chatGPT (...) podría usarlo para redactar unos correos y me parece una excelente herramienta", comentó un usuario.

Esta actualización se está implementando de manera automática en los dispositivos de los usuarios, sin que estos tengan que descargar programas adicionales. La presencia de la IA en estas apps se anuncia mediante un círculo azul en la parte superior de la pantalla.

¿HABRÍA UN RIESGO?

Expertos en tecnología advierten que, si bien la Inteligencia Artificial puede optimizar la experiencia de los usuarios, también podría representar un riesgo para la privacidad al procesar y analizar los datos de los usuarios sin su consentimiento y una dependencia creativa.

"Uno de los grandes contras es la dependencia creativa, vas a asumir de manera impresindible el hecho de tener un herramienta digital disponible, cada vez que te atasques, vas a recurrir a esto constantemente", precisó Jesús Veliz, periodista de tecnología.