Robots son utilizados como enfermeros, camareros y hasta para limpieza

Cada vez hay más robots que empiezan a cumplir funciones como una persona cualquiera, es por ellos que en diferentes países ya se vienen utilizando para apoyar en Hospitales, bares, hoteles, etc. Si bien es cierto esto ya se venía observando años tratas, pero con la llegada de la pandemia se incremento su uso.

Empresarios que se dedican a su fabricación mencionan que se a incrementado la productividad y la mano de obra, a su vez, implica una gran tarea logística, puesto que alrededor de estos androides están la educación y el servicio de las empresas para concretar su fabricación.

La inteligencia artificial es lo último de la tecnología que se está aplicando a los robots, esto facilitaría aún más su utilización, como se conoció a inicios de la pandemia, 50 robots llegaron hacer en un solo día hasta 50 mil test de coronavirus, evitando así el contacto entre personas y facilitando la labor del personal de salud.

Estos aparatos no solo se desempeñan en campos de la salud, restaurante y hoteles, etc. también son utilizados para hacer tareas complicadas como rescates a donde implica riesgos y las personas no logran llegar. Es así como la ciencia cada vez sorprende a la sociedad.