La suscripción a Netflix aumenta de precio si se comparte el usuario

La plataforma de streaming más grande del mundo, con cerca de 222 millones de clientes está tomando una decisión que se venía estudiando hacía mucho tiempo. Como muchas personas comparten su usuario con otros que no conviven en el hogar; el gigante de la gran N dijo que seguirá permitiendo que lo hagan, pero costará más caro.

De esta forma, la suscripción a Netflix aumentará de precio si se comparte el usuario. Para hablar acerca de este tema, en 24 horas mediodía estuvo el experto Sergio Cuenca, especialista en marketing digital y redes.

Debes mantener el mismo IP para que no te cobren de más

Con esta nueva medida que ha tomado de gigante del streaming probablemente lo que quiera es cortar de raíz este problema de compartir beneficiando a otros usuarios que no pagan por esta aplicación.

“Hora que Netflix nos va a poner restricciones, muchas aplicaciones como Amazon Prime o Disney Plus que también muchos usuarios utilizan serán ahora también para una sola casa. Esto quiere decir si tu has compartido una cuenta que no se encuentra en el mismo IP que tu tienes vas a tener que pagar un adicional”, dijo Sergio

Netflix sigue los mismo pasos de Spotify

Esto no es nuevo ya que la aplicación de música, Spotify hizo algo parecido para poder encontrar los IP’s de sus usuarios y cobrándoles más para que estos no compartan con usuario.

“Al ser una aplicación debería ser utilizada correctamente y para que no nos sorprendan deberíamos a considerar los siguientes puntos; a veces no sabemos que nuestra contraseña a sido compartida con otras personas o no sabemos que nuestro usuario está en otro dispositivo con otro IP” manifestó el experto.

Los pasos a seguir

Sergio Cuenca, recomendó que pasos deberíamos seguir para eliminar nuestro usuario de otros dispositivos, “para esto ustedes deben ir a su cuenta, ir a configuración y cerrar las sesiones en los demás dispositivos o también pueden cambiar su clave de esa forma no les va a llegar ningún costo adicional”.

“Dependiendo el plan que uno tenga si es de 4 o 6 no te aumentaran, pero esto cobro adicional se debe al IP ya que si los dispositivos están conectados a la misma red inalámbrica no te subirán el precio sin embargo si tú te encuentras en otra ubicación y deseas abrirlo si te van a cobrar un adicional”, añadió.

No se podrá compartir con la familia

Muchas familias peruanas tienen Netflix, pero lo hacen compartiendo un usuario ahora esto no será posible debido a esta nueva regla que se dará a partir del siguiente mes.

“Como esta regla todavía no se apuesto en practica lo más seguro es que sea algo parecido a Spotify que por cierto tiempo esta dentro de tu plan, pero una vez registrado a la quincena o al mes ya te bloquearía la sesión” mencionó Cuenca.

“La empresa lo que de seguro hará es mandarte una notificación y el usuario lo que tendrá que hacer es cerrar las cuentas en los otros dispositivos si es que no quieres un costo adicional. Si estas dispuesto a esto sigues con el mismo plan y el costo aproximado es de $ 2.99”, finalizó el experto.