WhatsApp: función permitirá anular los mensajes enviados

WhatsApp pone a disposición de sus usuarios una nueva función llamada “Recall” o “Recuperar”, que no hace sino anular los mensajes enviados. Pero para poder lograr este fin, se debe cumplir con dos condiciones: que el mensaje no haya sido enviado en un tiempo mayor a los cinco minutos y que el receptor no haya visto el contenido. Sin embargo, deja huellas: los destinatarios verán la leyenda Anulaste este mensaje.

“Los mensajes que recuperes correctamente se eliminarán de los chats de tus contactos. Del mismo modo, si ve 'Se ha recuperado este mensaje' en un chat, significa que el remitente ha recuperado su mensaje”, explica WhatsApp. Esta nueva funcionalidad llegará en breve a todos los usuarios de Android, iOS y Windows Phone a través de una actualización.

Si usted utiliza la aplicación WhatsApp en iPhone o Windows Phone, solo bastará con presionar el mensaje que desea eliminar y luego seleccionar la opción Anular. Y si usted tiene un Android, lo que debes haces es mantener presionado el mensaje para que se seleccione y luego tocar la opción Menú y elegir la tecla Anular.