Gripe aviar: ¿cómo prevenir contagios y qué medidas tomar?

La influenza aviar H5N1 es un virus que afecta principalmente a aves silvestres y de corral. Aunque los casos en humanos son poco frecuentes, las autoridades mantienen vigilancia para evitar su propagación.

Especialistas recomiendan no acercarse ni manipular aves enfermas o muertas, ya que el contagio puede producirse por contacto directo con secreciones respiratorias o heces de animales infectados.

Además, se pide a la ciudadanía reportar cualquier hallazgo de aves con síntomas y mantener medidas de higiene para reducir posibles riesgos de transmisión.

Sobre el consumo de pollo y huevos, los expertos señalan que no existe impedimento para ingerirlos siempre que tengan una adecuada manipulación, lavado y cocción antes de ser consumidos.