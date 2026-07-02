Contraloría inicia auditoría a compras de medicamentos en EsSalud por presuntas irregularidades

La Contraloría General de la República inició una auditoría de cumplimiento al proceso de adquisición de productos farmacéuticos de EsSalud, luego de los cuestionamientos al esquema de compras que habría afectado la adquisición de hasta 580 bienes estratégicos del rubro.

La medida se da tras la emisión de una resolución de EsSalud que dispone que las redes prestacionales, redes asistenciales y órganos prestadores nacionales realicen directamente la compra de bienes estratégicos, pese a que existe una Central de Abastecimiento creada para cumplir esa función.

Desde la Contraloría informaron que realizan un seguimiento permanente a los hospitales del país desde el año pasado y advirtieron que la nueva modalidad de compra, basada en la adquisición de cantidades necesarias, ha generado alertas por posibles sobrecostos.

La auditoría se desarrollará en un plazo de 60 días hábiles. De detectarse irregularidades, el informe final podría recomendar el inicio de procedimientos administrativos y, de ser el caso, acciones de carácter penal.