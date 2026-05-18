Gobierno declara emergencia sanitaria por brote de sarampión en el sur del país

El Gobierno declaró emergencia sanitaria por 90 días en varias regiones del país debido al brote de sarampión detectado principalmente en Puno, donde ya se reportan más de 200 casos. La medida busca fortalecer la respuesta médica y acelerar la vacunación.

El viceministro de Salud, Henry Rebaza, informó que desde hace más de 45 días se realizan campañas intensivas de inmunización en la región. Hasta el momento, más de 100 mil personas ya fueron vacunadas.

Las autoridades advirtieron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y puede propagarse rápidamente en lugares con gran concentración de personas. Además, precisaron que actualmente no existen casos activos en Lima.

El Minsa también reforzará la vigilancia sanitaria en regiones fronterizas y exhortó a la población a vacunarse, especialmente ante el incremento de casos en países como Estados Unidos, Canadá y México.