Operación Sonrisa Perú devuelve la sonrisa a decenas de menores vulnerables

Una nueva oportunidad de vida y una sonrisa renovada han encontrado decenas de niños con fisura labial y paladar hendido gracias a la labor de Operación Sonrisa Perú, organización que brinda tratamientos quirúrgicos gratuitos para mejorar su calidad de vida y su integración social.

Lizet Campos Sánchez, directora ejecutiva de la institución, señaló que el programa está dirigido a niños de escasos recursos económicos, quienes reciben atención por parte de especialistas altamente capacitados. “Está enfocado en un tratamiento para gente que verdaderamente lo necesita y es 100% gratuito”, precisó.

El programa es financiado gracias al respaldo de empresas privadas nacionales e internacionales, lo que permite realizar más de 400 operaciones gratuitas al año. En los próximos días, 80 menores serán intervenidos quirúrgicamente como parte de una nueva campaña médica.

ATENCIÓN INTEGRAL Y CONVOCATORIA ABIERTA PARA MÁS PACIENTES

Madres de familia provenientes de diversas regiones del país han viajado hasta Lima para acceder a este beneficio. La convocatoria se mantiene abierta para pacientes que necesiten ser operados o que, tras la cirugía, requieran terapias complementarias.

La directora ejecutiva destacó que Operación Sonrisa Perú no solo realiza cirugías, sino que también ofrece seguimiento postoperatorio y terapia de lenguaje, fundamentales para la recuperación total de los menores, reafirmando su compromiso con la salud infantil en el Perú.