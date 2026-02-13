Minsa fortalece el sistema: llegan ocho millones de vacunas contra influenza H3N2

Titular del sector, Luis Quiroz, reveló que el Perú se convirtió en el primer país de Latinoamérica en recibir las dosis.

Ante la alerta que surgió meses atrás por los casos de influenza H3N2 en diversas regiones del Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la llegada de un lote de ocho millones de vacunas contra la enfermedad, lo que ayudará a fortalecer el sistema sanitario.

En declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Minsa, Luis Quiroz, señaló que el Perú se ha convertido en la primera nación de Latinoamérica en recibir las dosis, con el propósito de inmunizar a la población adulta mayor y reducir los contagios.

“De manera preventiva, hicimos las coordinaciones necesarias con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través del fondo rotatorio, para ser el primer país de Latinoamérica en obtener las vacunas contra la gripe H3N2”, mencionó.

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LAS DOSIS?

Con la finalidad de inmunizar a los pobladores más vulnerables a la enfermedad, entre ellos los adultos mayores, el Minsa considera importante destinar seis millones de dosis a este sector, mientras que los otros dos millones serán distribuidos a niños menores de cinco años.