Navidad sin contagios: EsSalud brinda recomendaciones para evitar proliferación de gripe H3N2

A pocas horas de la llegada de la Navidad a las familias del Perú, el Seguro Social de Salud (EsSalud) no baja la guardia ante los recientes casos confirmados por la gripe H3N2, por lo que compartieron una serie de recomendaciones para evitar los contagios en estos días.

TIPS QUE DEBEN SEGUIRSE

Desde la entidad hacen un llamado a los pobladores para que continuamente se laven las manos con jabón, por un periodo de 30 segundos. Esta medida ayudará a eliminar las bacterias que tienen las personas en sus extremidades.

Aunque desde el Ministerio de Salud (Minsa) no han anunciado el uso obligatorio de mascarillas, desde EsSalud recomendaron a la ciudadanía utilizar este implemento en caso de que tenga algún síntoma de resfriado, lo que afectaría especialmente a las personas vulnerables.

Cabe mencionar que el Minsa anunció días atrás que se registraron los primeros casos de la influenza H3N2 en dos menores de edad. Tras ello, se han suscitado otros contagios en diversas regiones del territorio nacional.