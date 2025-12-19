Navidad segura: Inacal advierte sobre riesgos en enchufes, alimentos y juguetes

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) inició una campaña con el objetivo de orientar a los ciudadanos en la identificación de productos de calidad que serán utilizados y consumidos durante las celebraciones de fin de año, especialmente en Navidad, una temporada marcada por el alto consumo de alimentos, adornos y artículos eléctricos.

Durante estas fiestas navideñas, las familias suelen decorar sus viviendas con luces y adornos alusivos a la temporada, además de consumir productos tradicionales como panetón, chocolate y pavos, lo que incrementa el riesgo de adquirir, consumir artículos defectuosos o inseguros si no se toman las precauciones necesarias.

Por ello, Inacal viene difundiendo una serie de recomendaciones y consejos prácticos para ayudar a los consumidores a diferenciar entre productos de buena y mala calidad, con el fin de prevenir accidentes domésticos y problemas de salud durante estas celebraciones.

Según explicó Rosario Uría, esta campaña se desarrolla junto a especialistas en alimentos y expertos en ingeniería eléctrica, quienes brindan orientación técnica sobre el uso seguro de productos comunes en esta época del año.

En el caso de los enchufes, ampliamente utilizados para la iluminación de árboles de Navidad y decoraciones, los especialistas recomiendan no emplear conectores de espigas planas, ya que pueden generar falsos contactos al no ajustarse correctamente a los tomacorrientes. “Lo más recomendable es utilizar enchufes con espigas redondas, que garantizan una conexión segura”, precisó el experto.

Asimismo, se advirtió sobre la importancia del cableado eléctrico, el cual debe ser de cobre y fácilmente identificable por su color uniforme tanto en la parte interna como externa, reduciendo así el riesgo de cortocircuitos e incendios.

En cuanto a la tradicional cena de Nochebuena, los especialistas señalaron que productos industriales como panetones, chocolates y pavos deben contar obligatoriamente con un etiquetado completo que incluya información del fabricante, ingredientes y fecha de vencimiento, garantizando así su consumo seguro.

RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA SEGURA DE JUGUETES

Finalmente, Inacal exhortó a los padres de familia a verificar que los juguetes cuenten con rótulos que certifiquen su calidad, que no sean tóxicos y que especifiquen la edad recomendada, a fin de adquirir el producto adecuado para cada menor y evitar riesgos durante las celebraciones navideñas.