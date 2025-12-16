Influenza H3N2: instalan puesto de vacunación en frontera con Tumbes tras alerta sanitaria

Después de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara los dos primeros casos en el Perú de la influenza H3N2, las autoridades sanitarias instalaron un puesto de vacunación en la frontera de Tumbes, con el propósito de inmunizar a los ciudadanos que ingresan al país y los que viven en las inmediaciones.

Un equipo de Panamericana Televisión pudo constatar que los especialistas de salud se encuentran brindando una serie de medidas preventivas, como el lavado de manos, el cual es importante para tratar de evitar el contagio del virus.

HORARIO DE ATENCIÓN EN EL PUESTO DE VACUNACIÓN

Al ser una zona que cuenta con una elevada afluencia de personas al día, por lo que, se informó que el horario de atención para los ciudadanos es de 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en una jornada de 12 horas, aprovechando así la apertura del puente internacional Perú-Ecuador.

Las autoridades de salud de la región anunciaron que cuentan con un stock necesario para inmunizar a la población, sin embargo, tienen conocimiento que las dosis no protegen completamente, pero ayuda a no agravar con la enfermedad.