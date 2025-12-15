24 Horas Edición Central

15/12/2025

Minsa confirma primeros casos por gripe H3N2 en dos menores

Los pacientes se encuentran bajo atención médica y se ha iniciado el seguimiento de sus contactos cercanos para prevenir nuevos contagios.



El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este lunes la detección de dos casos de influenza H3N2 en el Perú, ambos en menores de edad, y activó todos los protocolos de vigilancia y monitoreo para evitar la propagación del virus. Las autoridades descartaron que se trate del inicio de una nueva pandemia.

Según el Minsa, los pacientes se encuentran bajo atención médica y se ha iniciado el seguimiento de sus contactos cercanos para prevenir nuevos contagios. La institución enfatizó que se mantiene la vigilancia epidemiológica en hospitales y centros de salud de todo el país.

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA A NIVEL NACIONAL

El ministerio había emitido este lunes una alerta epidemiológica a nivel nacional, luego de reportes de brotes de influenza H3N2 en Latinoamérica y que ya viene generando colapsos hospitalarios en Europa y Estados Unidos.

Las autoridades recomiendan a la población mantener las medidas de prevención, como el lavado de manos, el uso de mascarillas en espacios concurridos y la vacunación contra la gripe.

El Minsa aseguró que se han reforzado los sistemas de diagnóstico y que los centros de salud cuentan con los insumos necesarios para atender posibles casos adicionales. Es por ello que, instó a la población a vacunarse contra la influenza sobre todo si son personas vulnerables.

Además, señaló que se coordina con los gobiernos regionales para fortalecer la vigilancia comunitaria y la comunicación con la población sobre los síntomas más frecuentes, que incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y malestar general.


