Postas de Lima reportan falta de vacunas contra la influenza

La propagación sin precedentes de la influenza H3N2 en el continente europeo ha encendido las alertas sanitarias en Latinoamérica, ante los primeros casos confirmados de esta enfermedad, especialmente en México.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta epidemiológica a nivel nacional ante el riesgo de ingreso y propagación de este virus, que ya ha provocado colapso en hospitales de países europeos y Estados Unidos.

Si bien el ministro de Salud, Luis Quiroz, aseguró que el país cuenta con vacunas suficientes contra la influenza, Panamericana recorrió algunas postas en distintos distritos de Lima y constató que algunas no cuentan con estos insumos.

Esta situación ha generado gran preocupación entre la ciudadanía, sobre todo porque se trata de centros de salud que representan el primer nivel de atención para la población.

PUESTOS DE SALUD SIN VACUNAS

Por ejemplo, en el puesto de salud Valle Sharon, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), se verificó que no hay stock de vacunas contra la influenza. Situaciones similares se registran en postas de Santa Anita y Ate Vitarte.

Según el personal de salud encargado, ya realizaron los requerimientos correspondientes y esperan recibir las vacunas en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía solicita la intervención inmediata de las autoridades para resolver este problema.