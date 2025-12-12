Minsa descarta alarma por gripe H3N2 y garantiza vacunas para grupos de riesgo

El Ministerio de Salud informó que el repunte de influenza H3N2 registrado en regiones de Europa y Estados Unidos no representa, por ahora, un nivel de amenaza que deba generar alarma en el territorio nacional. Según explicó el representante del sector, Luis Quiroz, el aumento de contagios en el hemisferio norte responde principalmente al inicio de la temporada de bajas temperaturas, un entorno que favorece la circulación de virus respiratorios.

Cobertura de vacunación contra la influenza en Perú | MINSA 2025

Quiroz señaló que los grupos vulnerables —adultos mayores y menores de cinco años— son quienes presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones por influenza, como neumonías que pueden requerir hospitalización. En ese sentido, instó a reforzar la protección de estos segmentos, recordando que su respuesta inmunológica suele ser más limitada respecto a la de personas jóvenes o adultas.

El funcionario también precisó que la campaña de vacunación avanza con una cobertura aproximada del 60% a nivel nacional. Este avance ha generado períodos puntuales de alta demanda en algunos establecimientos de salud, lo que ocasionó momentáneas faltas de dosis. No obstante, aseguró que dichas situaciones se resuelven rápidamente gracias al abastecimiento continuo previsto por el Ministerio.

Finalmente, reiteró que la población vulnerable puede acercarse sin inconvenientes a los centros de salud para recibir la vacuna contra la influenza y el neumococo. Subrayó que el país cuenta con dosis suficientes para atender la demanda y exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados por los canales oficiales.