Personajes de Star Wars protagonizan campaña de donación de sangre en el INSN San Borja

La Fuerza está con ellos. Los personajes de la saga galáctica de Star Wars visitaron a los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN), como parte de una campaña de donación de sangre.

La razón de su visita no solo fue llevar alegría a los niños hospitalizados, también promover la donación voluntaria de sangre y plaquetas para niños y adolescentes pacientes con cáncer y otras enfermedades complejas.

La Fuerza de la solidaridad

Este centro pediátrico, especializado en el tratamiento de patologías complejas de todo el país, recibe a menores con condiciones como malformaciones congénitas, cáncer, enfermedades de la sangre, cardiopatías, tumores cerebrales y quemaduras extensas.

Cabe señalar que, con esta acción solidaria en el marco de las celebraciones navideñas, el centro pediátrico busca sensibilizar sobre la importancia de la donación voluntaria y la urgencia de mantener las reservas necesarias para los tratamientos médicos infantiles.

Los responsables de llevar a personajes como el Lord Sith Darth Vader fue la Legión 501 Perú Star Wars (Asociación de amigos y fans de la saga galáctica).