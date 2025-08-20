Lambayeque: hospital regional no se da abasto para atender a los pacientes

El problema de la inseguridad no es el único que afecta al país, sino que también a nivel sanitario están pasando una serie de carencias, específicamente en el hospital regional de Lambayeque, nosocomio que no se da abasto para atender a los pacientes.

Tras las inspecciones realizadas por el Ministerio Público, el director del establecimiento, César Guzmán Saavedra, brindó un balance por el trabajo hecho por las autoridades de justicia y no negó que el recinto este pasando una serie de problemáticas.

“Como se observa, en el área de emergencia, pero como se refleja esta área forma parte de la realidad nacional, esto lo vamos a encontrar en todos los hospitales. Realmente, estamos sobresaturados. No solo atendemos pacientes de nuestra región, sino de otras”, comentó.

SE SOBREPASÓ LA CAPACIDAD HOSPITALARIA

Al revelar que no solo atienden a ciudadanos de Lambayeque, sino de otras provincias como Piura o Cajamarca, Guzmán Saavedra reveló que la capacidad hospitalaria se ha sobrepasado, debido a que solo cuentan con 232 camas y ahora están en 325.