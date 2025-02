Hijo salva a su madre tras donarle el 65% de su hígado

En el Hospital Guillermo Almenara celebran una proeza médica realizada por profesionales peruanos quienes operaron a Diego y Marina, hijo y madre quienes formaron parte de esta exitosa intervención quirúrgica.

Trasplante fue todo un éxito

Se trata de un trasplante de hígado por parte de Diego a su mamá quien padece de cirrosis. El hijo esta vez donó más de la mitad de su órgano para salvar la vida de quien alguna vez se la dio a él.

Marina, madre de Diego: “Me siento libre y feliz. Agradezco bastante a mi hijo porque sin él yo no tendría nada que contarles”. Por su parte, Diego de 26 años contó que esta decisión para salvar a su mamá lo llenó de satisfacción: “Estoy bien de salud y me siento contento de poder haber salvado a mi mamá y también dar una esperanza a todo el sistema de salud para que existan más trasplantes porque es escaso”.

Además se animó a hacer un llamado para que más personas se animen a ser donantes de órganos: "Tomen la decisión con sus familiares y consulten con sus médicos, yo salí bien de la operación y pueden salvar a los pacientes".