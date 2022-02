Ugarte sobre renuncia de Gabriela Jiménez al Minsa: “El riesgo es que el proceso de vacunación se interrumpa”

La renuncia de la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez Quinteros, podría significar un duro golpe en el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el Perú.

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, se pronunció al respecto y advirtió que el proceso de vacunación podría verse afectado.

“Se veía venir, es lamentable pero era previsible, como todos sabemos ya había renunciado el viceministro de salud pública el doctor Gustavo Rossel. El riesgo es que el proceso de vacunación se interrumpa o por lo menos se haga más lento o disminuya y se crea un bache”, expreso Ugarte.

Por su parte el ex ministro de Salud Hernando Cevallos indicó que esta renuncia podría generar problemas en el proceso de vacunación.

“Su salida va a ser un duro golpe al proceso de inmunizaciones, esperemos que ella haga todo el esfuerzo posible para que si sale deje por lo menos personas encargadas, que no van a reemplazarla fácilmente, pero que por lo menos no permita que el proceso de inmunizaciones no sea golpeado”, expresó Cevallos.

RAZONES DE LA RENUNCIA DE JIMÉNEZ

La renuncia de la licenciada Gabriela Jiménez al cargo se habría debido a una serie de decisiones y posturas que ha tomado dicha cartera. Según la carta de renuncia de Jiménez, desde que Hernán Condori asumió como ministro de Salud el equipo de inmunizaciones no es convocado a las reuniones del equipo de gestión.

En esa línea señaló que no han podido disponer de recursos económicos para la implementación de brigadas necesarias en todo el país. Asimismo, denunció que el equipo de trabajo de inmunizaciones aún no tiene contrato activo.

OTRA RENUNCIA EN EL MINSA

En tanto, el director ejecutivo de la oficina general de tecnologías de la información del Minsa Carlos Cárdenas también se vio obligado a renunciar y denunció la contratación de trabajadores sin criterios técnicos.

Por último, la licenciada Gabriela Jiménez denunció también que las autoridades del Ministerio de Salud deciden y desarrollan acciones no consultadas ni compartidas por la dirección de inmunizaciones.