Gerente de Merck sobre píldora antiCOVID: es un producto “sólido y sustentable”

El actual ministro de Salud, Hernán Condori, señaló que el Gobierno ha decidido no adquirir el medicamento Molnupiravir por considerar que tiene "baja eficacia". Para conocer más sobre este nuevo tratamiento contra el COVID-19, Paco Flores conversó en 24 Horas Mediodía con el doctor Alberto La Rosa, gerente médico de la farmacéutica Merck Sharp & Dohme “MSD”, entidad responsable de la elaboración de esta píldora.

“Se ha brindado la información científica de todos los estudios que han llevado la aprobación de este producto no solo en Perú, sino en otros países. (…) en el caso de este medicamento, ha cumplido todas las fases, así como la aprobación de las entidades regulatorias mundiales. El estudio demuestra que cuando se toma el producto en los cinco primeros días de la enfermedad, en pacientes adultos con alguna comorbilidad, se reduce el riesgo de hospitalización y muerte en un 30%. De modo que la evidencia es bastante sólida y sustentable”, explicó La Rosa.

EFECTOS EN PERSONAS VACUNADAS

Respecto a las dudas que se han cernido en torno a que el medicamento no fue probado en personas vacunadas, La Rosa manifestó que el estudio de Molnupiravir se realizó en personas no vacunadas, pero ahora se están haciendo más estudios, como en Reino Unido, y allí se aceptan personas vacunadas o no, por lo que se espera los resultados de esta investigación.

En cuanto a las variantes del COVID-19 y las subvariables como el BA.2, el doctor La Rosa indicó que el estudio del producto se hizo con otras variantes circulando como delta entre otros. Hay cuatro publicaciones de investigaciones de diferentes compañías internacionales que reportan haber estudiado el medicamento en el laboratorio y probado en diferentes variables y es activo contra todas ellas, incluyendo la ómicron.

COSTO DEL TRATAMIENTO

“El medicamento cuesta 700 dólares en el hemisferio norte. Se trata del costo del tratamiento completo (por cinco días), no solo una pastilla. Hay una política de escalonamiento de precios según cada país, por lo que el precio sería significativamente menor", aseguró el especialista.