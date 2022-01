Hernando Cevallos sobre Juan Carrasco: cerca del 40% de sus pulmones están comprometidos

Hernando Cevallos, ministro de Salud, conversó con Paco Flores en 24 Horas Mediodía respecto al traslado del ministro Juan Carrasco a la Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones en su infección de COVID-19. Asimismo, el ministro Cevallos, quien también se encuentra aislado por coronavirus, pero aseguró que su salud es estable. “Yo he tenido síntomas leves; esto no me ha impedido seguir trabajando estos días desde el aislamiento respectivo”, manifestó.

SITUACIÓN DE SALUD DEL MINISTRO DE DEFENSA

“El ministro [Juan Carrasco] tiene un compromiso pulmonar, cerca del 40% de sus pulmones; se encuentra recibiendo oxígeno desde una cánula de alto flujo”, informó el jefe de la cartera de Salud, en tanto, añadió que “se evalúa la posibilidad que reciba ventilación mecánica”, indicó.

Sin embargo, añadió que el ministro es joven (tiene 45 años) por lo que se espera que el jefe de la cartera de Defensa responda favorablemente al tratamiento. Por otro lado, explicó que el ministro recién recibió su segunda dosis en diciembre y no llegó a colocarse la dosis de refuerzo.

VACUNACIÓN EN NIÑOS

En tanto, Cevallos dijo que la campaña de vacunación a menores entre 5 a 11 años inicio en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), vacunando a menores que tienen patologías de cáncer, también a los niños que tienen algún tipo de comorbilidad; paralelamente, también se empezó a inmunizar a los menores de 10 y 11 años. Por otro lado, informó que llegaron 996 mil dosis de vacuna para realizar este proceso.

Finalmente, señaló que la variante ómicron ha afectado a los niños también, por lo que se está usando la vacuna Pfizer, la cual no ha mostrado ocasionar daños severos ni problemas.