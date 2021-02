Piden crear un mapa de contagios de las variantes del Covid-19 para garantizar eficacia de la vacuna

La variante sudafricana de la Covid-19 ha encendido las alarmas en el mundo entero, y es que esta nueva versión del letal virus, ha demostrado tener una mayor resistencia contra algunas vacunas como la de AstraZeneca y Johnson &Johnson, para la ex ministra de salud, patricia garcía, esta nueva variante es más peligrosa que la inglesa y hasta la amazónica.

Por su baja eficacia, el Gobierno sudafricano decidió suspender la aplicación de AstraZeneca entre sus habitantes, en especial, entre su personal de la primera línea contra el coronavirus.

Perú tiene firmado un importante contrato con la Universidad de Oxford, para que en el segundo semestre del año, lleguen al país 14 millones de vacunas, una adquisición que según dice el médico infectólogo Fernando Mejía, no debe crear temor en la población.

El infectólogo recomendó las autoridades de salud a crear un mapa de contagios de aquellas variantes del Covid-19 que se encuentran entre nosotros, para crear una línea de vacunas que sea eficaz.

Las vacunas de AstraZeneca llegarán al Perú en el segundo trimestre de este año, al ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, no descartó que recibir un adelanto de estas en el primer trimestre, con vacunas o no en nuestro país, no debemos bajar la guardia.