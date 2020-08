Exministro Zamora responde sobre ofrecimiento de plantas de oxígeno de la embajada de Israel

El exministro de Salud Víctor Zamora, explicó por qué no respondió al ofrecimiento de plantas de oxigeno a menor costo que hizo la embajada de Israel en mayo de este año, a través de un empresario casado con una peruana.

Víctor Zamora se pronunció e indicó que no se cumplió con el procedimiento establecido. “Por más que estemos en emergencia, tienen que inscribirse como proveedor, no es el procedimiento regular que un embajador venga de la mano de una empresa y, el ministro que recibe al embajador le compre a esa empresa, así no funciona el Estado”, detalló

El exministro informó que no revisó la propuesta porque no le correspondía analizar propuestas de proveedores. Además, indicó que el ministro en funciones no debe y no puede tener contactos con proveedores ya que no se trata de una donación, se trata de una empresa que está ofreciendo un producto.

El empresario envió el pasado 6 de agosto una carta dirigida al Congreso de la República en cuya sumilla se lee: “ausencia de planta de oxígenos por burocracia del Estado” en la que indica que ha sido ignorado por el Ministerio de Salud a pesar de a reuniones establecidas y de las que no obtuvo respuestas.