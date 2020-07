Especialistas advierten que nuevo virus proveniente de los cerdos podría convertirse en pandemia

En China el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que están prestando una atención particular al desarrollo de esta nueva cepa y tomaran las medidas necesarias para contener su propagación.

Ante el estudio realizado por científicos chinos que advierten sobre la aparición de una nueva cepa del virus descendiente genético de la H1N1 causante de la pandemia en 2009, el infectólogo el Dr. Eduardo Gotuzzo aclaró que, no todos los virus de los animales se transmiten a los humanos. “Cuando hay una pandemia, un virus salta de un animal a un ser humano y a otro ser humano eso no ha pasado con la gripe aviar, no quiere decir que cada vez que aparezca un coronavirus aparezca una pandemia”

El especialista señala que para que la transmisión del virus de un animal (como el cerdo) a un ser humano se dé, es necesario que los humanos tengan un receptor como en el caso del COVID-19. Sin embargo, el Dr. Gotuzzo recomienda la vigilancia y el estudio de este nuevo virus.