Consultorio COVID-19: ¿Cómo cuidarnos para evitar un posible contagio?

Durante esta primera edición del segmento “Consultorio COVID-19” de “24 Horas Mediodía”, estuvo presente el médico Leslie Soto, infectólogo del Minsa, quien absolvió las dudas de varias personas.

Justamente el especialista respondió a la interrogante de una ciudadana, quien manifestó haberse hecho la prueba rápida donde dio positivo y luego a la prueba molecular, cuyo resultado fue negativo.

“Cuando yo me enfermo de este coronavirus tengo el virus en el cuerpo. Mi cuerpo va a formar defensas contra este virus y estas defensas vana estar presentes a partir de una semana y antes de la primera semana como no tengo defensas, las pruebas rápidas que miden defensas no va a medir nada. En la primera semana tengo que medir la presencia del virus y esa presencia del virus la hago con la prueba molecular. Si al inicio de la prueba molecular sale positiva, quiere decir que el virus está presente en este momento y si no tengo defensas significa que me acabo de infectar. Pasa el tiempo y ya la prueba molecular deja de ser positiva porque el virus ya no está en el organismo y las defensas que están en el cuerpo son las que se presentan. Entonces simplemente lo que ella tiene es una enfermedad que ya pasó (…) y que no está activa con el virus presente”, detalló.

Ante la gran participación del público en redes sociales y vía telefónicas, el “Consultorio COVID-19” de “24 Horas Mediodía” regresará este lunes, para seguir absolviendo las dudas de las personas sobre este tema.