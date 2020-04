¿Qué opinan los expertos sobre el fármaco antiparasitario que sería eficaz contra el COVID-19?

En el marco de la búsqueda de una vacuna contra el peligroso coronavirus, distintos estudios a nivel mundial empiezan a demostrar avances, tal es el caso de un grupo de científicos australianos que encontró un medicamento antiparasitario que sería capaz de contrarrestar el COVID-19. Se trata de la Ivermectina, un fármaco utilizado para el tratamiento de piojos y parasito intestinales.

Los estudios preliminares han mostrado resultados positivos. Sin embargo, la exministra de la Salud e infectóloga Patricia García recomendó no utilizar el medicamento ya que los resultados aún no son definitivos y podrían tener efectos colaterales. “Por favor no se vayan automedicar, no tomen esta medicina en la casa”, indicó.

Por otra parte el infectólogo Eduardo Gotuzzo indicó que en las próximas semanas los estudios podría aplicarse en el Perú y en un periodo de dos meses arrojarían los primeros resultados, siempre y cuando sean aprobados por el Instituto Nacional de Salud. El Dr. Gotuzzo detalló que el principal objetivos de las pruebas es evitar la propagación del virus.

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, el Dr. Ciro Maguiña informó que se trata de ensayos clínicos en el Perú todavía no existe una data científica para recomendar el fármaco, sin embargo en los hospitales de nuestro país se utilizan varios medicamentos para evitar que los pacientes requieran ventilador mecánico.